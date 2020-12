– En svak USA-rapport kan komme som bestilt

Oanda-analytiker Craig Erlam kan kjenne optimismen er tilbake i markedene, drevet av både vaksinenyheter og positive signaler rundt forhandlingene om en ny stimulansepakke fra den amerikanske Kongressen.

«Men det er litt lite drivstoff igjen på tanken nå, med så mye av positiviteten priset inn. Det er lovende at samtaler er i gang igjen om en stimulansepakke fra USA, men det føles likevel som at et betydelig skille må overvinnes. Iveren etter å gjøre det og å få vedtatt noe ved siden av en ny «spending bill» – som trengs for å unngå en delvis nedleggelse av regjeringsapparatet 11. desember – er også oppmuntrende», skriver han i en oppdatering fredag.

Dårlig rapport som bestilt?

Samtidig mener Erlam at timingen for dagens arbeidsmarkedsrapport er veldig interessant.

«En dårlig rapport kan komme som bestilt, og legge ekstra press på Kongressen for å få til en avtale, eller i det minste en ufullkommen som tar oss gjennom ferien og til slutten av januar», heter det videre.

«En sterk rapport blir kanskje ikke så godt mottatt hvis den brukes som et verktøy for å snakke ned Mitch McConnells initiativ. Senatets majoritetsleder kom med lignende kommentarer sist måned, og bekymringen kan være at en tilsynelatende sterk rapport kan fjerne noe av iveren som trengs for å få en stimulansepakke over linjen før enkelte støttetiltak utløper ved årsslutt», fortsetter analytikeren.

Konsensus: 469.000 nye jobber

Konsensus før dagens arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) peker mot at 469.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i november.

Det vil i så fall være ned fra 638.000 nye jobber i oktober.

Arbeidsledighetsraten ventes til 6,8 prosent, som i så fall er ned fra 6,9 prosent forrige gang.