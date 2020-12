– Økonomien har det fremdeles vondt

Sysselsettingsveksten i USA kom inn på beskjedne 245.000 i november. Det er ned fra over 600.000 måneden i oktober. Analytikeranslag tilsa en vekst på det dobbelte.

– Vi ser fremdeles på en økonomi som har det vondt. Jeg skulle ønske vi kunne forsikre oss om at husholdningenes inntekt ville fortsette, eller øke. Jeg tror det bet blir vanskelig å få folk til å begynne å bruke penger igjen inntil husholdningenes inntekt er tilbake, sier Amy Kong, investeringssjef i Barrett Asset Managemeng, til Wall Street Journal.

Det er fortsatt en bedring i arbeidsmarkedet, men ting utvikler seg saktere enn tidligere. Jobbveksten i november er den laveste siden bedringen begynte i mai. Samlet sysselsetting i USA er 6,5 prosent lavere enn før pandemien gjorde seg gjeldende i februar, ifølge seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets.

– Jobbrapporten er viktig, men det bekrefter bare det vi ser. Og det er at det gjenstår veldig mye før vi kan få økonomien fullstendig gjeninnhentet, sier Tom Hainlin, nasjonal investeringsstrateg i US Bank Wealth Management.

Oanda-analytiker Craig Erlam kan kjenne optimismen er tilbake i markedene, drevet av både vaksinenyheter og positive signaler rundt forhandlingene om en ny stimulansepakke fra den amerikanske Kongressen.

«Men det er litt lite drivstoff igjen på tanken nå, med så mye av positiviteten priset inn. Det er lovende at samtaler er i gang igjen om en stimulansepakke fra USA, men det føles likevel som at et betydelig skille må overvinnes. Iveren etter å gjøre det og å få vedtatt noe ved siden av en ny «spending bill» – som trengs for å unngå en delvis nedleggelse av regjeringsapparatet 11. desember – er også oppmuntrende», skrev Erlam i en oppdatering fredag.