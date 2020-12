Det svinger av den norske kronen. I går kveld var kronekursen oppe i over 10,77 på sitt svakeste mot euro, og nede i EURNOK 10,57 på sitt sterkeste.

Tirsdag har kronen svekket seg noe igjen, og EURNOK står i 10,59.

«Store valutabevegelser uten åpenbare utløserfaktorer bærer bud om at vi nærmer oss slutten av året», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i dagens morgenrapport.

«Mange investorer har gjort det de skal gjøre i 2020, og likviditeten er dermed dårlig. Det innebærer ofte at posisjonering og tekniske faktorer får mer gjennomslag i kursutviklingen. Det får særlig den norske kronen, en liten og perifer valuta, merke konsekvensene av», fortsetter hun.

– Svakere risikovilje

Gårsdagens kronestyrkelse kommer til tross for nedgang på børsene, både i går (med Nasdaq som et unntak) og i Asia i dag. Pilene peker også mot fall fra start på Oslo Børs.

«Også i rentemarkedet er det spor av svakere risikovilje. Rentene på 10-årige statsobligasjoner trakk stort sett ned 3-4 basispunkter i går, noe som brakte den amerikanske 10-åringen ned til 0,93 prosent. Den norske 10-åringen skilte seg ut med å bikke så vidt opp, til 0,90 prosent. EURUSD svingte også mye i går, men noteres nå rett over 1,21, omtrent som i går morges», heter det videre.

– Bakteppet er dystert

Samtidig fortsetter amerikanske politikerne å jobbe på spreng.

«En ny krisepakke bør på plass for å støtte økonomien. I tillegg må kongressen innen fredag vedta et lovforslag for å holde pengekranene oppe i påvente av et nytt budsjett. Skulle de mot formodning mislykkes med det, blir konsekvensen at deler av statlig virksomhet må stenges, i mangel på finansiering. Bakteppet er dystert», konstaterer Haugland.

Hun viser til de svært høye smittetallene, og guvernøren i New York signaliserte i går at man kan komme til å følge etter California og deres strenge tiltak.

«Anthony Fauci, som Biden har utnevnt til å være øverste rådgiver på coronaviruset, advarer om at antall dødsfall kan øke dramatisk frem mot midten av januar. Politikerne har i tillegg fredagens økonomiske statistikk friskt i minne, som viser at smittebølgen la en tydelig demper på arbeidsmarkedet i november», skriver sjeføkonomen.