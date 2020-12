Svakere Norges Bank-indikator

Restriksjonene merkes: Regionalt nettverk viser Øystein Olsen og Norges Bank at det går litt svakere.

Foto: Are Haram

Norges Banks regionale nettverk falt noe, fra 1,47 til 0,13, etter høstens runde med nye smitteverntiltak. Det var også ventet av økonomene.

Samtidig sank optimismen for det kommende halvåret noe, fra 0,19 til 0,1.

Svakeste indikator

Dermed er rapporten fra regionalt nettverk svakere enn Norges Banks forventningsundersøkelse og norsk PMI, som begge viser relativt høy aktivitet og/eller økt optimisme.

Sentralbankledelsen har en rekke ganger vist til nettverket som den kanskje viktigste enkeltindikatoren bak Norges Banks rentebeslutninger. Nettverket veier tungt inn når sentralbanken forsøker å anslå utviklingen i produksjonsgapet. Dette viser gapet mellom faktisk aktivitet og den høyeste aktiviteten som er forenlig med stabil lønns- og prisvekst.

Tidligere denne uken viste SSBs industriproduksjonstall en liten bedring. DNB Markets’ norske innkjøpssjefindeks har dessuten holdt seg over 50 og dermed indikert fortsatt vekst de siste månedene.

Løpende konsum- og detaljomsetningstall viser videre at varekonsumet har holdt seg høyere enn normalt, men at det har avtatt under den pågående nedstengingen.

Årets siste

Neste uke avholder Norges Banks årets siste rentemøte. Samtidig legger sentralbanken frem sine nye renteplaner for de nærmeste årene.

Selv om nedstengingen har dempet aktiviteten fra starten av november, tror både DNB Markets og Nordea Markets at Norges Bank vil heve renten sent i 2021, ett år tidligere enn sentralbanken til nå har signalisert.

Basert på Norges Banks mønster de siste årene, vil en eventuell fremskynding av rentehevingen kunne vente til data klart viser at utviklingen bedrer seg. Det vil i hvert fall være tydelig kommende sommer, mener Nordea Markets.