ZEW-indeksen overgår forventningene

GÅR MOT BEDRE TIDER: TYsk industri. Her fra en Knaus Tabbert-fabrikk for bobiler i Jandelsbrunn. Foto: Bloomberg

ZEW-fremtidsindeksen i Tyskland, som regnes som en ledende indikator for eurosonen fremover, er opp 16 poeng fra forrige måned, til 55,0 poeng i desember (pp fra 39,0 poeng). Ifølge TradingEconomics var det på forhånd ventet en positiv utvikling på grunn av coronavaksinen. Markedsforventningene for indeksen var på 45,5 poeng.

Rundt 67 prosten av de spurte analytikerne trodde på økt økonomisk aktivitet de neste 12 månedene, mens 12 prosent forventet at ting ville bli verre.

Vurderingen av den økonomiske situasjonen i Tyskland derimot er blitt litt forverret, og ligger for tiden på minus 66,5 poeng. Som er 2,2 poeng lavere enn i november. Det var her på forhånd ventet en indeks på minus 66,0.

Indeksen baseres på inntil 350 investorer og analytikeres forventninger om utsiktene for tysk økonomi det nærmeste halvåret.

En positiv verdi indikerer at et flertall av økonomene er optimistiske, mens en negativ verdi indikerer at flertallet er negative.