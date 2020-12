Sjeføkonom i Danske Bank: – Litt overraskende

Frank Jullum i Fokus bank hører på Gjedrem holde foredrag i regi av Centre for Monetary Economics, BI på Nordea, majorstua. Foto: Eivind Yggeseth

– Litt overraskende viste Norges Banks regionale nettverk at bedriftene er blitt noe mindre optimistiske med hensyn til fremtiden enn ved forrige måling i august, sier sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

Den aggregerte produksjonsindeksen for de neste seks månedene falt fra 0,19 til 0,10.

Dette ville normalt ifølge Jullum ha indikert en anualisert vekst i fastlands-BNP på 0,2 prosent de neste seks månedene, men slike «diffusjonsindekser» er vanskelige å tolke under coronapandemien, mener han.

– Detaljene viser høyere optimisme i alle sektorer med unntak av tjenesteyting til husholdningene, som er hardest rammet av de nye smittevernsreglene, og litt mer overraskende også i bygg/anlegg og tjenesteyting til næringslivet, sier sjeføkonomen.

Bedriftene venter nå en lønnsvekst neste år på 2,4 prosent, som er noe høyere enn Norges Bank la til grunn i pengepolitisk rapport i september. Vi noterer oss dessuten at kapasitetsutnyttelsen falt til 31,9, men fortsatt er kun 3 prosentpoeng under det historiske gjennomsnittet.

Dette illustrerer godt ifølge Jullum hvor annerledes denne krisen er, og det viser også hvor mye tidligere vi vil nå et normalt aktivitetsnivå, noe som har stor betydning for utformingen av pengepolitikken de neste to-tre årene.

Av størst betydning

Vanligvis er Regionalt nettverk den viktigste informasjonen før et rentemøte. Slik situasjonen er nå tror Danske Bank imidlertid at de positive vaksinenyhetene, som signaliserer en tidligere normalisering av samfunnet og økonomien enn tidligere antatt, vil være av størst betydning for hvilke signaler Norges Bank sender torsdag neste uke.