Storbritannia og EU enig om prinsippavtale

Michael Gove, forhandler for Storbritannia, sier tirsdag at Storbritannia og EU er enige om en prinsippavtale på alle punktene, ifølge TDN Direkt.

Storbritannia og EU er også enige om protollen for Irland og Nord-Irland, skriver TDN Direkt. Storbritannia vil trekke tre klausuler (44,45 og 47) i den britiske loven om indremarked, og det vil ikke bli innført noe lignende regler i skatteloven.

Nyhetsbyrå rapporterer at det nå vil være underlagt respektive interne prosedyrer i EU og i Storbritannia. Siden vil det kalles inn til et femte møte i en komite for å vedta dem. Dette vil finne sted raskt trolig.

Avstanden i samtalene mellom EU og Storbritannia er fortsatt stor før Boris Johnson drar til Brussel for å se om det er mulig å komme fram til en avtale, rapporterte NTB tidligere tirsdag.

– Jeg er alltid håpefull, men må være ærlig å si at det er veldig vrient nå. Vi står fortsatt langt fra hverandre. Men man må være optimist, man på tro på kraften som ligger i sunn fornuft, sier Johnson til BBC tirsdag.