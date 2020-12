Norsk BNP steg i oktober

(Saken oppdateres)

Justert for uvanlig sterk vekst i tradisjonelt fiske, var oppgangen på 0,9 prosent. Aktiviteten i fastlandsøkonomien var fortsatt 1,5 prosent lavere i oktober enn før nedstengingen i mars.

Etter den første nedstengingen i mars falt bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge kraftig, og var rundt 11 prosent lavere i april enn i februar. Aktiviteten tok seg markert opp fram mot sommeren, men veksttakten var noe lavere gjennom 3. kvartal og svingte rundt 1 prosent månedlig vekst. Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at gjeninnhentingen fortsatte i oktober.

− Utviklingen i fastlandsøkonomien i oktober var nokså lik september, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Sletten understreker at smitteverntiltakene i Norge ble trappet opp mot slutten av oktober, men at det skjedde så sent i måneden at vi ikke ser effekt av det i oktober-tallene.

Oljeproduksjonen i oktober ble påvirket av streik og vedlikeholdsstans på noen felt. Utslagene i oljevirksomheten var så store at samlet norsk BNP, altså inkludert olje og utenriks sjøfart, falt med 0,7 prosent i oktober.