– Jeg er bekymret for at vi er vår egen verste fiende, og at vi ikke sammen er villig til å gjøre de revolusjonerende endringene som er nødvendige for å takle omstendighetene på en best mulig måte, sier Ray Dalio, ifølge Bloomberg. Foto: Bloomberg

USA har fremstått som et splittet land i 2020. Coronakrisen har skapt kaos i landet, og det har vært store opptøyer i landet som følge av rasismeproblemer. I tillegg har det vært et tøft presidentvalg mellom Joe Biden og Donald Trump, som Joe Biden vant.

Dalio, som grunnla et av verdens største hedgefond Bridgewater Associates, pleier å uttale seg bredt om ulike temaer.

– Jeg tror at mellom nå og det neste presidentvalget i 2024, vil vi møte kritiske valg både innenriks og utenriks som vil ha mye å si for sannsynligheten for en intern eller ekstern eksistensiell konflikt.

Han venter at arbeidslivet og jobber vil bli mer og mer effektive i årene fremover.

– Min frykt, som er i ferd med å bli en realitet, er at de landene som jobber hardest, i økende grad finner måter å jobbe smartest på. Det skader konkurransekraften til de som jobber mindre og mindre effektivt. Det viktigste er oppfinnsomheten, at man får mer ut av en times arbeid, sier Dalio ifølge Bloomberg.