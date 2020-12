Regjeringen viderefører kravene til bolig- og forbrukslån

Krav for boliglån:

*Krav til egenkapital er 15 prosent av boligens verdi. Det betyr at nedbetalingslån ikke skal overstige 85 prosent av boligens verdi (maksimal belåningsgrad). For rammekreditter og lån med pant i sekundærbolig i Oslo er maksimal belåningsgrad 60 prosent, tilsvarende et krav til egenkapital på 40 prosent.

*Kundens samlede gjeld skal ikke overstige 5 ganger årsinntekt.

*Kunden skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng på samlet gjeld.

*For lån med en belåningsgrad over 60 prosent skal bankene kreve avdragsbetaling.

*Utenfor Oslo kan 10 prosent av verdien av lånene banken innvilger hvert kvartal være lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften (fleksibilitetskvote). I Oslo kan 8 prosent av utlånsvolumet være lån som ikke oppfyller alle krav.