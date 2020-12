– Risikoen er fortsatt på nedsiden

Den europeiske sentralbanken (ESB) holdt som ventet styringsrentene uendret etter dagens rentemøte, men fokuset var på rammene i pandemiprogrammet (PEPP) og dette ble økt med 500 milliarder euro til 1.850 milliarder euro.

Begge deler var på linje med konsensus på forhånd.

På ettermiddagens pressekonferanse påpeker ESB-sjef Christine Lagarde at risikoen for veksten i eurosonen stadig er på nedsiden, men at de reduseres.

«Mens nyhetene om utsiktene til utrulling av vaksiner er oppmuntrende, ser vi fortsatt nedsiderisiko tilknyttet effektene pandemien har på økonomiske og finansielle forhold», skriver sentralbanken i analysen lagt ut i forkant av pressekonferansen.

BNP-prognoser

Inflasjonsforventingene holder seg ifølge Lagarde på lave nivåer, og inflasjonen i eurosonen ventes å holde seg på den negative siden til tidlig 2021. Etter dette ventes den å øke.

ESB venter nå et BNP-fall på 7,3 prosent i 2020, og deretter vekst på 3,9 prosent i 2021, 4,2 prosent i 2022 og 2,1 prosent i 2023.

Tidligere har ESB anslått et BNP-fall på 8,0 prosent i 2020, vekst på 5,0 prosent i 2021 og en vekst på 3,2 prosent i 2022.

Les mer her.