SSB venter renteoppgang fra sommeren

SSB venter at den økonomiske aktiviteten tiltar markert i takt med vaksinering og avtakende smittetrykk, og venter en gradvis renteoppgang fra midten av 2021. Samtidig tror SSB at den kraftige boligprisveksten siden mars også vil bidra til å fremskynde den første rentehevingen.

Det går frem av rapporten om konjunturtendenser som ble publisert fredag morgen.

Selv om effektive vaksiner snart kan distribueres i Norge, vil det ifølge forskerne Thomas von Brasch og Roger Hammersland sannsynligvis ta flere måneder før mange nok er vaksinert og smitteverntiltakene kan lettes på.

− Vi forventer at det vil skje utover våren neste år, og at aktiviteten deretter vil øke markant. I takt med at aktiviteten normaliseres må også renten heves mot mer normale nivåer. Ifølge våre beregninger vil Norges Bank begynne å heve styringsrenten gradvis neste sommer og ende opp på 1,0 prosent før utgangen av 2023, sier von Brasch.

Tjenestekonsum tar seg opp

Fremover venter SSB ytterligere vekst i tjenestekonsumet, men det er likevel først mot slutten av 2021 at samlet konsum ventes å være tilbake på nivået fra før coronakrisen. Konsumet anslås å vokse med rundt 8 prosent i 2021 og rundt 6 prosent i 2022, for deretter å nærme seg en mer normal vekstrate i 2023.

I inneværende år ser forskerne for seg en inflasjon målt ved KPI på 1,3 prosent, med de lave energiprisene som en bidragsyter. Den underliggende inflasjonen (KPI-JAE) ventes å bli 3,0 prosent i 2020.

Neste år bidrar moderat lønnsvekst, økt produktivitetsvekst og mindre inflasjonsimpulser fra importerte produkter til at veksten i KPI-JAE faller til 2,2 prosent, skriver SSB.

Oljeinvesteringer og boligpriser

Årets fall for oljeinvesteringene estimeres til 4,8 prosent, mens SSB ser for seg et 6,0 prosent fall i 2021 og 2,0 prosent i 2022, før en 10,0 prosent oppgang i 2023.

For 2021-prognosen er dette en oppjustering fra 10,1 prosent fall i forrige rapport, mens det for 2022-prognosen er en nedjustering fra 1,1 prosent oppgang.

Årets oppgang i boligprisene vurderes nå til 4,0 prosent i 2020, og SSB mener den vil veksten vil holde seg stabilt på 3,7-3,9 prosent årlig i prognoseperioden.

For 2022 og 2023 snakker vi om en oppjustering fra henholdsvis 2,7 og 3,1 prosent vekst i forrige rapport.

