SSB la fredag frem en ny konjunkturrapport, med ganske så optimistiske prognoser. Faktisk ser byrået nå for seg en gradvis renteoppgang fra midten av 2021.

Synet baserer seg på at den økonomiske aktiviteten tar seg markert opp i takt med vaksinering og avtakende smittetrykk, i tillegg til at den kraftige boligprisveksten vil spille inn.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen har et litt annet ståsted, og venter ifølge TDN Direkt at Norges Bank vil kutte renten fra dagens rentenivå i 2022.

– De fleste økonomer tror at faren fremover er økt inflasjon, også har man sånne som meg som mener vi er inne i en deflatorisk spiral som henger sammen med at inflasjonsforventningene er for høye, sier han.

– Neppe normalt før jul neste år

Andreassen mener reisingen og julefeiringen i desember vil slå ut i en topp for coronadødsfall i andre halvdel av januar, og anser det ifølge TDN Direkt som lite sannsynlig at hele den norske befolkningen er vaksinert før september neste år.

– Av rent medisinske grunner er det derfor veldig lite sannsynlig at vi får en normal situasjon før jul neste år, og det er dermed lite sannsynlig med et økonomisk oppsving. Det betyr heller ikke en tilsvarende sterk oppgang i 2022, sier han.

– Da vil det være en så svak inflasjon gjennom lavt belegg i blant annet kontorbygg at Norges Bank ikke vil kunne heve renten. Jeg tror de fleste tenker helt feil, det er ikke fare for inflasjon, det er fare for deflasjon, fortsetter sjeføkonomen overfor nyhetsbyrået.