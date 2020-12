– Ganske mange kan få en oppsigelse i julestrømpa

JULEN ER AVLYST: Nordea-strategene Martin Enlund og Andreas Steno Larsen frykter at mange amerikanere får en oppsigelse i julestrømpa i år.

JULEN ER AVLYST: Nordea-strategene Martin Enlund og Andreas Steno Larsen frykter at mange amerikanere får en oppsigelse i julestrømpa i år. Foto: NTB

En drøy uke før julen ringes inn, henger det mørke skyer over USA og amerikansk økonomi.

«Federal Reserve ventes å komme med nye stimulanser for å ta økonomien gjennom denne brutale vinterbølgen av corona. (...) USA opplever rekordhøye antall smittetilfeller og dødsfall, og trenden ser ikke ut til å bremse ned», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i dagens oppdatering.

«Derfor er det essensielt for Kongressen å vedta en krisepakke denne uken, ved siden av finansiering for å unngå en delvis nedstengning av regjeringsapparatet. Mangelen på hastverk er trolig grunnen til at samtalene fortsatt pågår, men nå er det ingen unnskyldning. Corona skaper kaos igjen, noe som betyr flere restriksjoner og økonomisk motgang i månedene som kommer», fortsetter han.

Får oppsigelse til jul?

Forrige ukes sterke vekst i antallet førstegangssøkende på ledighetstrygd i USA (jobless claims) var et nytt varsel på motgangen som er i vente. 853.000 søkere var hele 137.000 flere enn i uken før.

«Dette sender et dystert arbeidsmarkedssignal, og er ikke gode nyheter. Når jobless claims hopper 100.000 eller mer fra lokale bunner, er USA ofte i eller i ferd med å gå inn i resesjon. Den seneste utviklingen i Google-søket «melde seg arbeidsledig» signaliserer også svakhet i arbeidsmarkedet på kort sikt», skriver Nordea-strategene Martin Enlund og Andreas Steno Larsen i sin ukentlige valutarapport.

«Julen er ikke avlyst bare grunnet myndighetenes respons på viruset, ganske mange av USAs innbyggere kan også få oppsigelsesvarsler i sine julestrømper», legger duoen til.