– Han vil ikke bli stemplet som mannen som stjal julen

Amerikanerne skriker etter en ny coronakrisepakke før nyttår, og etter flere måneders forhandlinger kan Demokratene og Republikanerne onsdag bli enige om en pakke som inkluderer direkteutbetalinger.

Politico skriver, ifølge Twitter-meldinger TDN Direkt viser til, at 900 milliarder dollar er beløpet som diskuteres.

– På tide å handle

«Nødtiltak har kjøpt noe tid, men nå er tiden nesten ute. Støtteprogrammer går ut ved årsslutt, og USA opplever sin mest alvorlige oppgang i smittetilfeller og dødsfall siden pandemien startet. Tiden for forhandlinger er omme, nå er tiden for handling», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering onsdag.

Han viser til at partene virket optimistiske etter tirsdagens møte.

«Når begge vil knytte en avtale til den såkalte «spending bill» – som må signeres innen fredag for å unngå en delvis nedstengning av regjeringsapparatet – er utsiktene gode for en avtale om krisepakke denne uken», fortsetter Erlam.

Kortsiktig avtale?

Global sjefstrateg Stephen Innes i Axi karakteriserer en amerikansk coronakrisepakke som en «midlertidig overgang» til utrullingen av vaksiner, «selv om det er en smal en».

«Likevel synes jeg vi begynner å se disse dvelende bekymringene der investorer diskuterer om pakken kan bli en dollar for liten og komme en dag for sent», skriver han i en oppdatering.

«For neste års finansielle bekymringer er det uunngåelige faktum til syvende og sist at alle veier fører til senatsvalgene i Georgia. Disse valgene, og det å unngå stempelet som mannen som stjal julen, er grunnene til at Republikanernes senatsleder Mitch McConnell har beveget seg fra 500 til 748 milliarder dollar. Når det gjelder Demokratene, ser det ut til at de kan redde ansikt ved å si at dette blir en kortsiktig avtale før en større pakke straks Joe Biden overtar», fortsetter Innes.