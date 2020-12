DNB Markets: – Renteoppgangen kommer tidligere enn ventet

Klokken 10.00 offentliggjøres rentebeslutningen fra Norges Bank. DNB Markets tror konklusjonen fra rentemøtet er at den første rentehevingen i Norge rykker nærmere i tid.

«Bak den beslutningen ligger avveiinger som ligner de andre sentralbanker gjør, nemlig den mellom hvor stor oppbremsingen blir nå på kort sikt og hvor raskt det vaksinedrevne oppsvinget kommer», skriver valutastrateg Magne Østnor.

Ved forrige rentemøte i november vurderte sentralbanken det dithen at smitteoppblomstringen ville bremse oppgangen, men ikke føre til en ny nedtur. Østnor tror den vurderingen står ved lag, all den tid smitteutviklingen ikke har tiltatt ytterligere her hjemme.

Den andre avveiingen er den mellom behovet for å støtte opp under realøkonomien og hensynet til at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. Når vaksinene nå rulles ut tidligere enn først antatt, tror DNB Markets at oppsvinget vil stå stødigere og la Norges Bank legge mer vekt på at de finansielle ubalanser bygges videre opp.

«Dermed tror vi rentebanen vil signalisere at første renteheving kommer i andre kvartal 2022. Vår egen vurdering er at vi vil få den enda litt tidligere», avslutter Østnor.