Positiv forbrukertillit for første gang i år

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var 0,5 poeng i desember, opp fra minus 3,6 poeng i november, viser målingen til Opinion.

– Den betydelige stigningen i forbrukertilliten nå i desember må ses i sammenheng med flere nyhetsmeldinger om en snarlig godkjenning av coronavaksinen i EU og Norge, og planlagt oppstart av vaksinering, og dermed troen på at samfunnet gradvis vil få kontroll på coronaviruset, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Høidahl, og påpeker at det i sin tur vil ha positive konsekvenser for økonomien.

Det er særlig én indikator, «Troen på landets økonomi om 12 måneder», som er vesentlig styrket. Også i juni og juli var denne indikatoren positiv, men man må tilbake til januar 2018 for å finne en høyere verdi.