JP Morgan med økt tro på Brexit-avtale

Den amerikanske investeringsbanken JP Morgan sier at sannsynligheten for en Brexit med avtale har økt med 10 prosentpoeng, til 70 prosent.

– Vår følelse er at sannsynligheten for en avtale har økt fra 60-40 vi hadde da uken begynte, og vi markerer det nå opp til 70-30, skriver analytiker Malcom Barr i et notat til klientene som Reuters har sett.

Ifølge notatet skjønner JP Morgan at det er en vanskelig prosess, men investeringsbanken mener det likevel finnes løsninger som begge sider kan leve med, på alle de gjenstående spørsmålene.

Det er bare en uke siden JP Morgan nedjusterte sannsynligheten for en brexit-avtale fra 66 til 60 prosent, skriver Reuters. Da mente den samme Barr at man måtte forberede seg for et «no deal»-scenario, og la til en at så sant om ikke det var betydelig fremgang inn mot helgen, ville oddsen for en avtale falle til 50 prosent.