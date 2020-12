Trump med coronastimulanse

Natt til onsdag begynte Trump-administrasjonen å sende ut stimulansesjekkene på opptil 600 dollar til amerikanske innbyggere. Dette er den andre utbetalingen som kommer som en følge av pandemien, skriver CNBC.

Den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin skrev tirsdag på Twitter at de første kunne få pengene inn på kontoen allerede i løpet av kvelden, og at regjeringen ville begynne prosessen med å sende ut sjekker på onsdag for personer uten bankkontoer registrert hos myndighetene.

BETALER UT: Finansminister Steven Mnuchin. Foto: Bloomberg

Tak på 75.000 dollar

– Disse utbetalingene er en vital del av vår forpliktelse til å gi viktig ekstra økonomisk støtte til det amerikanske folket i denne spesielle tiden, sier Mnuchin i en separat uttalelse.

For å få full utbetaling må den justerte bruttoinntekten for 2019 ikke overgår 75.000 dollar for enkeltpersoner, mens grensen er satt til 150.000 dollar for ektepar som leverer selvangivelsen sammen. For de som har høyere inntekter vil få utbetalingsbeløpet redusert, opplyser det amerikanske finansdepartementet om.

Ifølge CNBC forsinket president Donald Trump i forrige uke prosessen da han nektet å godkjenne utbetalingen fordi han mente at beløpet på 600 dollar var altfor lite, samt at han mislikte de utenlandske hjelpemidlene som også var inkludert i pakken. President Trump godkjente likevel pakken søndag kveld, da pakken også inneholder en utvidelse i ledighetstrygden og ekstra finansiering til små bedrifter.