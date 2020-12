Innvirkningen av handelskrigen var større enn først antatt

Veksten i Kina ble først meldt å være 6,1 prosent i 2019, mens den nå er nedjustert til 6,0 prosent, ifølge CNBC.

Det er en nedjustering på 77,2 milliarder dollar, tilsvarende 2 prosent for industrisektoren som er bakgrunnen for at økonomien ikke var like sterk som først antatt.

«Dette kan tyde på at innvirkningen av handelskrigen mellom USA og Kina på Kinas produksjonsaktivitet har blitt undervurdert», forklarer Yue Su ved The Economist Intelligence Unit, ifølge nyhetsbyrået.

Handelskrigen mellom USA og Kina startet i 2018, og i 2019 innførte begge landene toll på varer fra den andre stormakten. I starten av 2020 signerte landene en fase 1-handelsavtale.

Pandemien har hatt konsekvenser for Kinas økonomi, som valgte å ikke komme med et estimat på hvordan økonomien ville utvikle seg i 2020. Likevel forventer analytikere at veksten i Kina vil være på 2 prosent dette året.