Vil under handlingsregelen i 2022

Finansminister Jan Tore Sanner (H) runder av høstens maratonprosess med statsbudsjett, boliglånsregulering, formuesskatt og håndteringen av coronasmitten 2.0 med en viss optimisme.

– Norge har klart seg greit gjennom coronakrisen?

– Så langt, og det er det viktig å understreke, sier Sanner.

– På tampen av året er jeg forsiktig optimist for 2021. Når jeg sier forsiktig, så er det fordi vi fortsatt står midt i krisen. Vi er truffet av andre smittebølge og skal gjennom jul og nyttår hvor det er en risiko for at smitten øker. Noen snakker også om en tredje smittebølge utpå vinteren eller våren, hvor vaksinen kommer og folk senker skuldrene.

Sanner lover økonomiske tiltak så lenge pandemien varer:

– Vi planlegger nå for ulike scenarioer etter mars, både en situasjon hvor smitten tar seg opp og for en situasjon hvor smitten går ned.

Helse først

– Vi får stadige drypp av store smitteoppblomstringer rundt om i landet. Blir du irritert eller skuffet, når det kan se ut som mange kommuner og lokalsamfunn ikke har skjønt at vi er i en pandemi?

– Generelt er nordmenn veldig flinke til å overholde smittevernreglene. Det er en annen holdning i Norge enn i mange andre land, om at smittevernreglene er noe som vi faktisk skal følge. Så ser vi hvor galt det kan gå hvis det ikke gjøres. Det er en kraftig påminnelse om hvor farlig smitten er når vi får kraftige lokale utbrudd.

Første av mange: Pressekonferansen 10. mars markerte starten på en lang rekke krisetiltak fra Erna Solberg og Jan Tore Sanner. Foto: Are Haram

– Har det lønt seg å ikke gjennomføre strenge nasjonale tiltak fra dag én, og heller overlate til kommunene å sette reglene?

– I Norge har vi hatt begge deler. Det var diskusjon om hva som var riktig strategi for økonomien i mars. Noen mente at man måtte balansere smittevern og aktivitet. Vår strategi fra dag én har vært å slå ned smitten som det viktigste tiltaket, sier finansministeren.

Strammere fra 2022

– SSB mener at det vil være som å skru på en bryter i økonomien når vaksinen har fått tilstrekkelig spredning. Er du enig?

– Det er i hvert fall et mulig scenario. Det har vært høy sparing i husholdningene i år. Under de tallene er det mange familier som har brukt opp reservene, som er ledige og er i en vanskelig situasjon, men det store bildet er at det har vært mye sparing.

Husholdningenes disponible inntekter var uendret fra tredje kvartal 2019 til samme tid i år. Samtidig er disponibel inntekt for offentlig sektor ned 20 prosent.

– Får vi en privat kjøpefest, finansiert av offentlig sparing?

– Jeg ville ikke bruke det bildet. Alle har tapt under pandemien, og mange husholdninger betaler en høy regning med arbeidsledighet, permittering og dårlig økonomi. Gjennom ulike ordninger har vi kompensert for store deler av tapet, men det blir i makro. Under dette er det store forskjeller.

Måtte ut: I mars valgte Jan Tore Sanner å flytte ut en ukes tid da hans kone var i karantene. Foto: NTB

– Er det noen plan for å flytte sparingen tilbake fra privat sektor til det offentlige når pandemien er slått ned?

– Nei, den økonomiske politikken må være tilpasset situasjonen i økonomien. Det meste taler for god vekst i økonomien i 2021, men vi vil fortsatt være under nivået vi ville hatt uten pandemien.

Bærumsmannen understreker at flere næringer vil være rammet lenge.

– Men hvis vi kan legge pandemien bak oss i 2021, så er det min plan at vi skal redusere oljepengebruken fremover. Vi bruker i 2021, slik det nå ligger an, betydelig mer enn vi ville gjort uten pandemien, men mindre enn i 2020.

Finansministerens ambisjon er klar:

– I 2022 må vi være tilbake på 3 prosent, eller helst i underkant, hvis ikke pandemien tar en annen vending enn vi ser nå.

Taus om Bø-vedtak

– Hva sa fagøkonomene i Finansdepartementet da Kommunaldepartementet dekket halvparten av provenytapet i Bø kommune etter vedtaket om å kutte i formuesskatten?

– Den interne saksbehandlingen forblir intern.

Finansministeren har overfor Stortinget anslått at det samlede provenyet i kommunal formuesskatt utgjør 8,7 milliarder kroner, men har ikke anslått hvor mye av dette som nå er i ferd med å fjernes i ulike kommuner.

– Det er generelt bra at kommunepolitikere og ordførere tenker næringspolitikk, men det er ulike måter å gjøre det på. Noen kan bygge opp under kunnskapsnivåer og få knoppskyting, andre kan legge til rette gjennom arealpolitikken og Bø har valgt å sette ned formuesskatten. Så gjenstår det å se hvilken effekt det faktisk vil ha.

– To-tre dager

I høst fikk regjeringen kritikk for å flytte kompensasjonsordningen for bedriftenes faste utgifter fra Skatteetaten til Brønnøysundregistrene. Sanner avviser at dette betyr at utbetalinger blir mye forsinket.

– Brønnøysundregistrene er klar 18. januar. De kan motta tusenvis av søknader fra første dag, og kan utbetale etter to til tre dager.

– Er det fare for at utbetalingene fra den nye ordningen kommer for sent, og omtrent samtidig med at ganske mange er blitt vaksinert?

– Støtten kan ikke komme før man har dokumentert omsetningsfallet. Bølge nummer to har særlig vært aktuell for november og desember. Man kan ikke beregne og utbetale kompensasjon før man har dokumentasjon. For omsetningsfall i november betyr det godt ute i desember, mens for desember vil det være i januar.