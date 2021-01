Fortsatt oppgang for aktivitetsveksten i industrien tross strengere smittekrav

DNB PMI for desember i fjor, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 0,1 poeng til 51,9. Det tyder på fortsatt oppgang i aktivitetsveksten i industrien, i om lag samme takt som i november, til tross for strengere smittevernstiltak både i Norge og ute, skriver Norsk forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) på sine sider.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst, mens verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Sterkere sysselsetting

Ifølge NIMA steg sysselsettingsindeksen på sin side med 2,4 poeng til 51,7 i desember. Det var den høyeste indeksen siden desember i 2019 og den første måneden med en indeks over 50 siden koronakrisen satte inn i mars.

PMI-indeksen for norsk industri er basert på en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer, og er et samarbeid mellom DNB og NIMA.