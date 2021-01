Danske Bank tror kronen vil styrke seg

Mandag var kronen på sitt sterkeste på halvannet år mot dollar og siden coronauroen tok av i mars mot euro. Det slutter ikke der, tror Danske Bank.

Sjefanalytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank Markets tror kronen fortsatt har mer å gå på de kommende par månedene.

Lomholt ser fem grunner til å være «long» i norske kroner i januar og februar.

Vaksine, tross alt

Selv om smittetallene akkurat nå gir grunn til bekymring, viser han til at starten på vaksineringen uansett markerer starten på slutten på krisen. Sammen med ekspansiv finans- og pengepolitikk bør det støtte reflasjonsbildet, eller i verste fall holder dette stabilt, noe som støtter kronekursen.

Hverken i 2019 eller 2020 fulgte kronen det påstått tradisjonelle sesongmønsteret med svekkelse mot årsslutt. Likevel har mange investorer holdt seg unna norske kroner før nyttår ut fra frykten for kraftig «sell-off», skriver Lomholt.

«Historisk har vi sett at dette sesongmønsteret støtter kronen i januar og februar, når investorer trer inn i markedet igjen», skriver han.

Kronekjøp

I forrige uke kom meldingen om at Norges Bank gjenopptar kronekjøpene for Oljefondet i januar. Det daglige volumet er riktignok redusert til 800 millioner kroner, under en tredjedel av toppen i juli. Kjøpene er nå lavere enn anslagene for statsbudsjettet for 2021 tilsier, men betyr likevel at Norges Bank bidrar til en sterkere krone. Lomholt viser til at sentralbanken gjennom året vil måtte kjøpe store kronebeløp.

Med Brexit ute av veien, er også en stressfaktor for kronen redusert. Gjennom 2020 har vi sett stor intradag-korrelasjon mellom kronen og pundet på dager med Brexit-nyheter, understreker Lomholt.

«Med en handelsavtale på plass, er halerisikoen ved å være long i kroner intradag redusert», mener han.

Ikke priset inn

Den femte faktoren er Norges Banks rentesignaler.

Danske Bank tror rentehevingen kommer allerede i år, og det kan øke den spekulative interessen for kroner, ettersom en renteheving ennå ikke er priset inn.