Forsiktig 2021-optimisme i bedriftene

Et flertall av bedriftene i Sør-Norge venter vekst i løpet av 2021. Men det er store forskjeller mellom bedriftene og høy usikkerhet. Det viser svarene i SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer. 600 bedrifter ble i desember spurt om sine forventninger til de neste tre og tolv månedene.

Forventningene til de neste tre månedene dempes av coronasmitte og smitteverntiltak. Det gjelder særlig bransjer som reiseliv, uteliv, transport og kultur, mens detaljhandel venter dempet vekst etter kraftig opptur i 2020. Oslo med sin høye befolkningstetthet påvirkes mest.

I løpet av de neste tolv månedene regner imidlertid bedriftene i Sør-Norge med å ansette flere, få flere oppdrag, og øke omsetningen og lønnsomheten.

Kunne ventet større optimisme

Hovedindeksen i undersøkelsen neste tolv måneder har økt til 55, der 50 er nøytralt nivå.

To ting overrasker sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank, som er ansvarlig for undersøkelsen:

– Ser vi på prognosene de neste tolv måneder fra sentrale prognosemakere som Norges Bank og SSB, er det ventet et ganske markert skift, men vekst på 3,5–4 prosent. Da kunne vi ventet enda høyere optimisme fra bedriftene, sier han.

– Og med motsatt fortegn: Mange venter lavere investeringer i oljeindustrien, men når vi spør dem som har mer enn en tredjedel i omsetning fra olje, er de godt i pluss. Det er nok fordi de lykkes på andre områder.

Alt annet like, dytter nok de seneste tiltakene forventningene på tre måneders sikt ytterligere ned Kyrre M. Knudsen, SR-Bank

Rundspørringen er ifølge Knudsen den første som i sin helhet er gjennomført etter runden med smitteverntiltak i november og desember.

– Alt annet like, dytter nok de seneste tiltakene forventningene på tre måneders sikt ytterligere ned, sier Knudsen om smitteverntiltakene som ble kunngjort søndag.

Bedriftene ser ut til at å ha tilpasset sysselsettingen og venter nær uendret antall ansatte på kort sikt, påpeker han. På tolv måneders sikt venter han fall i en arbeidsledighet som fortsatt er nær dobbelt så høy som før coronaen.

– Lyset er i enden av tunnelen, men vi er usikre på hvor lang tunnelen er, ifølge Knudsen, som viser til betydelig usikkerhet om når, hvor mye og hvordan vaksineringen vil påvirke bedriftene:

Det er usikkerhet til selve vaksineringen, som produksjon og logistikk, samt om vaksinen dekker mutasjoner av viruset. Dessuten har mange land brukt mye av verktøykassen, med lavere rente og økt pengebruk, for å dempe coronanedgangen, og det kan gi økt sårbarhet for andre typer sjokk. Coronapandemien herjer ennå, samfunnet åpnes og stenges med ujevne mellomrom, og vaksinene har ennå ikke fått virke, oppsummerer Knudsen.

Særlig industrien

Konjunkturbarometeret for Sør-Norge deler bedriftene inn i fire hovedkategorier: Industri, bygg og anlegg, varehandel og annet. For det kommende året er det optimisme i alle fire. Særlig blant industribedriftene og bedriftene med omsetning innen olje og gass er det mange som tror på oppgang fra dagens aktivitetsnivå.

Det skyldes trolig at gradvis normalisering i 2021 ventes å gi bedring i verdensøkonomien og dermed eksport- og råvaremarkeder, ifølge Knudsen. Dessuten er det vekst innen fornybar energi og bransjer knyttet til bærekraft og omstilling, der kompetanse fra oljeindustrien bidrar.

Bedriftene venter uendrede investeringer fremover. Det kan skyldes både at bedriftene har ledig kapasitet og at usikkerhet fører til at bedriftene er varsomme med nye investeringer, mener sjeføkonomen.

Forventningene er høyest i Rogaland, mens de andre fylkene som dekkes av barometeret –Agder, Vestland og Oslo – følger etter. Det skyldes trolig høyere andel industri og lavere andel reiseliv og andre tjenester enn andre fylker, tror Knudsen.