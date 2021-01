Norge bakerst i vaksinerushet

Nordea Markets’ coronaoversikt viser at Danmark til og med 6. januar hadde vaksinert rundt 900 innbyggere pr. 100.000. Landet har satset på å bruke alle vaksinene med en gang, og regner med å få nye doser i tide før sprøyte nummer to skal settes.

Danmark har dermed den høyeste raten, bortsett fra Storbritannia og USA, som begge begynte vaksinasjonene noe tidligere. Disse landene har vaksinert rundt 1.400 pr. 100.000 innbyggere.

Frankrike somler

Lavest vaksinasjonsrate til nå har Frankrike, som totalt bare har vaksinert 516 personer. Det er et hav opp til Tyskland, som allerede har satt mer enn 300.000 sprøytestikk. Dette har ført til sterk kritikk av franske myndigheter, som ifølge BBC har lovet å sette opp tempoet.

Belgia har ikke vaksinert noen, men det skyldes at landet har brukt 2021 til nå på å bygge opp sykehus og klinikker for å ta unna vaksinerushet, og dermed ikke er kommet i gang.

Bak Frankrike følger Norge, Østerrike og Finland, som alle har rukket færre enn 100 pr. 100.000 innbyggere.

Også norske myndigheter vurderer nå om alle vaksinedosene skal brukes fortløpende, i stedet for å spare halvparten til andre runde.

Færrest døde

Samtidig fortsetter Norge med en av de laveste smitteratene i Europa. Bare Finland har færre nye smittede. Begge landene har de siste to ukene omtrent 100 nye smittede pr. 100.000 innbyggere.

Hardest rammet i Europa er Danmark, Tsjekkia og Nederland, som de to siste ukene har over 750 nye smittede pr. 100.000 innbyggere. Dette er nesten på nivå med USA.

Tilsvarende har Finland og Norge færrest innlagt på sykehus på grunn av corona i Europa og Norge har den laveste dødsraten av alle. Danmark, Portugal og Tyskland har nå nesten like mange innlagt som under toppen tidligere under pandemien.