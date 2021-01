Halvparten mister omsetning

Fra fjorårets siste til årets første medlemsundersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter er det små utslag. Etter den pågående nedstengningen har imidlertid permitteringene økt igjen.

Halvparten av bedriftene oppgir lavere etterspørsel siste fire uker. Det er samme andel som i forrige undersøkelse.

Noe færre bedrifter har nå lavere omsetning. Andelen er den laveste siden august.

Økt todeling

Samtidig er andelen bedrifter med stort omsetningsfall stabil. Nå oppgir 14 prosent at de har mistet minst halve omsetningen.

Dette kan tyde på en klarere todeling mellom bedriftene, mener sjeføkonom Øystein Dørum.

Bedriftene fortsetter å nedbemanne, men færre oppgir at de planlegger nedbemanning i tiden som kommer. Til gjengjeld venter flere bedrifter økte permitteringer.

Andelen bedrifter med betalingsvansker er stabilt, i likhet med andelen som frykter konkurs.

Ordresvikt

Som ved de foregående undersøkelsene, peker Dørum særlig på vedvarende ordresvikt. Både nye ordre og ordrebeholdningen er nå på halvparten av det normale.

Det tilsier at det vil bli mindre å gjøre utover våren, frykter Dørum, som likevel ser enkelte forsiktige lyspunkter:

– Det ene er at andelen som oppgir uendret omsetning er det høyeste siden mars, som samsvarer med en generell bedring i norsk økonomi.

Tilsvarende viser han til at planlagte oppsigelser synker. Dette gjenspeiler imidlertid også at det allerede er gjennomført oppsigelser, slik at det er færre igjen å si opp.