Societe Generale-topp venter oppgang for dollaren

Verdien på den amerikanske dollaren svekket seg ifølge CNBC med omtrent syv prosent i løpet 2020, for det meste på grunn av coronakrisen og konsekvensene av et nedstengt samfunn.

Nå venter en av Societe Generales største analytikere en oppgang for dollarkursen innen få dager.

– Vi tror fremdeles at dollaren ligger i hjertet av det globale finanssystemet, og så lenge vi er bekymrede for uro og usikkerhet vil markedet ha behov for dollar. Den vil nok styrke seg de neste dagene, sier valutastrateg Kit Juckes i Societe Generale i et Bloomberg-intervju.

– Grunnen til at dollaren har svekket seg skyldes i stor grad kollapsen i de amerikanske rentene, som har redusert appetitten til utenlandske investorer, spesielt for amerikanske obligasjoner.

Juckes trekker frem at vaksineoptimismen på sin side har økt appetitten for å kjøpe billigere aksjer og verdipapirer i Europa eller til og med i Storbritannia.

– Dollaren har svekket seg fordi et stort land med et stort underskudd på gjeldende kontoer eksporterer mer kapital og importerer mindre kapital for å finansiere det, og prisen må justere seg, sier analytikeren.