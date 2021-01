Citis sjeføkonom advarer om børskorreksjon

– Aksjemarkedene har tatt høyde for at vaksinene virker, at alle er vaksinert, aktiviteten i næringslivet tar seg opp med en gang, grensekontroller og andre restriksjonene oppheves. Finansmarkedene har antatt at alt dette allerede er skjedd, sier Catherine Mann, sjeføkonom i Citi.

Hun holdt hovedinnlegget under Skagen Fondenes nyttårskonferanse tirsdag.

– De har dessuten antatt at økonomien vender tilbake til ikke bare pre-covid-nivåene i BNP, men til pre-covid-trenden.

Alt dette summerer seg til at fundamentale forhold er mye svakere enn hva finansmarkedene har priset inn. Catherine Mann, Citi

Å vende tilbake til pre-covid-nivået representerer ikke noe skikkelig oppsving, mener Mann, bare en gjeninnhenting.

– I den lange perioden frem til et genuint oppsving vil investeringene være svake, arbeidsmarkedet har fått arr, produktivitetsveksten er svak. Alt dette summerer seg til at fundamentale forhold er mye svakere enn hva finansmarkedene har priset inn.

Tror ikke lave renter hjelper nok

– I hvilken grad hjelper svært lave renter i svært lang tid?



– Pengepolitikk står på to bein i transmisjonsmekanismen. Det ene er effekten på aktivamarkeder, enten det er lån, aksjekurser eller obligasjonskurser. Det andre er effekten på på realøkonomien, gjennom effekten på investeringer, sysselsetting og innovasjon, sier Mann.

– Pengepolitikk har definitivt gjort en god jobb i den første delen, men ikke så mye i den andre. Aktivamarkedene har omfavnet lettelsene i pengepolitikken, men vi har ikke oppnådd den andre effekten. Jo lengre tid det tar før det skjer, jo større blir spriket mellom finansmarkedene og realøkonomien.

Lavere vekst i levestandard

Mann viste under Skagen-konferansen en graf basert på Citis nasjonale økonomers anslag for når BNP vil være tilbake på gammel trend. Det vil riktignok ikke skje innenfor dagens prognosehorisont som slutter i 2025, men ikke så lenge etter det.

– Våre økonomer rundt omkring i verden tror det, sier Mann.

– Med du gjør ikke det?

– Jeg gjør ikke det.

Mann venter at både rike land og vekstmarkedet vil få lavere vekst i levestandard enn tidligere.

– Det generelle poenget er at banene vi har for kapital, for arbeidskraft, for handel og for produktivitet – hvis du summerer dem, får du ikke samme vekst i levestandard som tidligere, selv ikke etter finanskrisen, sier hun.