Første Fed-heving neste år?

Nordea Markets tror Fed allerede i løpet av året begynner å trappe ned sine enorme verdipapirkjøp. Den første rentehevingen kommer i 2022, mener valutastrateg Andreas Steno Larsen og sjefanalytiker Jan von Gerich.

En mer haukaktig tone fra Fed vil også gi slutt på dollarsvekkelsen mot euro en gang etter sommeren, tror de.

Nordea-økonomene tror at både amerikansk og global vekst og inflasjon vil tilta mye allerede før sommeren. Det tilsier en topp for EURUSD på 1,25-1,27 i løpet av første halvår.

Den amerikanske rentekurven er blitt brattere, og har potensial til å bli enda brattere, venter Nordea Markets.

Åpning fra påske

Larsen og von Gerich antar at vårens smittetopp kan være bare 4-6 uker unna. Det tilsier at de fleste restriksjoner er borte halvveis i april, og de første lettelsene kan komme i løpet av mars.

Det kan gi en ketchup-effekt i form av rask rekyl når økonomien åpnes opp igjen, samtidig som de rentefølsomme delene av økonomien fortsatt får kraftig drahjelp.

STERKERE DOLLAR: Valuta- og rentestrateg Andreas Steno Larsen i Nordea Markets. Foto: Nordea

Denne gangen venter Nordea-økonomene at lange amerikanske renter vil ta mer av enn andre lands renter, og den økte rentedifferansen mot eurosonen kan dermed gi dollarstyrking.

Kronestyrking

Ifølge Larsen og von Gerich er det imidlertid nær konsensus om at dollaren vil fortsette å svekke seg. De medgir at det er gode argumenter for dette, ikke minst USAs store doble underskudd. Samtidig tilsier posisjoneringen i retning svakere dollar at disse effektene er fullt ut priset inn i markedene.

Nordea Markets' valutakursprognoser

Nå 3 måneder Sommeren 2021 Slutten av 2021 Slutten av 2022 EURUSD 1,22 1,24 1,26 1,22 1,18 EURGBP 0,89 0,83 0,90 0,76 0,84 EURSEK 10,08 10,00 9,80 9,75 9,70 EURNOK 10,37 10,30 10,15 10,00 9,75 USDJPY 104,20 104,00 105,00 110,00 110,00 Kilde: Nordea Markets

Nordea-økonomene viser til hvordan EURUSD i 2017-2018 gikk mot 1,25 før sterkere amerikansk vekst og høyere renter snudde utviklingen, og ser konturene av det samme nå. En sterkere euro vil gradvis tynge eurosonens eksport mer og mer, mens USA samtidig ser ut til å være klar for et comeback.

De skandinaviske valutaene ventes å styrke seg varig mot euro og mot dollar inntil dollaren snur sterkere.

Høyere USA-inflasjon

Larsen og von Gerich mener at Fed slett ikke er så dueaktige som mange mener, og ser allerede tegn til at Fed lukter på nedtrapping av sine QE-kjøp. Diskusjonen, for eksempel om Fed skal droppe løftet om å kjøpe for visse beløp hver måned, kan komme godt til syne hvis tegnene til en kjerneinflasjon på over 2 prosent blir klarere utover våren. De viser til at selv de mest dueaktige FOMC-medlemmene har sagt seg villige til å heve renten hvis kjerneinflasjonen er over 2 prosent i 12 måneder på rad.

MER HAUKAKTIG FED: Sjefanalytikeere Jan von Gerich, Nordea Markets. Foto: Nordea Markets

Derfor legger Nordea Markets nå til grunn at nedtrapping av QE-kjøpene vil bli varslet kommende sommer, mens renten heves omtrent halvveis i 2022.