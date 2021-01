Enorm veksttro på Biden

Joe Bidens inntreden er bra for økonomien, mener Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea.

I et notat til sine kunder skriver Bruce at sjansen for en ny stimulansepakke som vil øke etterspørselen og øke veksten er økt betraktelig med Joe Bidens inntreden. I forrige uke lanserte Biden selv sin plan på rundt 1.900 milliarder dollar utover de 900 milliarder dollar som allerede var vedtatt som kriseplan.

Optimist: Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea tror på løft for de fleste sektorer, og ikke varige problemer for IT-næringen under Joe Biden. Foto: Eivind Yggeseth

«Prisen for økte stimulanser er høyere statsgjeld, men når målet er å sørge for at økonomien raskest mulig normaliseres når vi kommer ut av pandemiene, er det få som bekymrer seg for det», mener Bruce.

Internasjonal tro

Selv lenge før Biden lanserte sin pakke, var økonomer flest svært positive til vekstutslagene fra en Biden-administrasjon.

Det tyske Ifo-instituttet spurte over 800 økonomer fra 107 land om deres vekstprognoser ved henholdsvis en Biden-seier eller en Trump-seier.

Svarene viser at internasjonale økonomer tror veksten i 2021 vil bli løftet 1,16 prosentpoeng med Biden.

De amerikanske økonomene i undersøkelsen tror imidlertid ikke på merkbare utslag. Samlet tror derfor amerikanske og internasjonale økonomer på et vekstløft på 0,98 prosentpoeng, viser undersøkelsen, som ble foretatt omtrent samtidig med presidentvalget i november.

Demokrater sterkest

«Etter den pågående coronapandemien, venter respondentene at Bidens presidentskap kan være en lysstråle for global økonomisk utvikling de kommende årene», mener Niklas Potrafke, direktør for Ifos Senter for offentlige finanser og politisk økonomi.

Klar trend: Professor Niklas Potrafke i Ifo viser til at veksten normalt har vært langt sterkere under demokratiske enn under republikanske presidenter. Foto: Ifo

Ifølge Potrafke har årlig vekst under demokratiske presidenter i gjennomsnitt vært 1,79 prosentpoeng høyere enn under republikanske presidenter.

«Gitt at mønsteret fortsetter, tyder historien på høyere vekst under Biden enn om Donald Trump hadde fått en andre periode», skriver Potrafke.

Kan bremses

Bruce understreker at det republikanske mindretallet i Kongressen fortsatt kan bremse utgiftsveksten, og at det er demokrater som vil motsette seg store skatte- eller utgiftsøkninger. Likevel blir utfallet en mer ekspansiv politikk enn til nå.

Rentemarkedet reagerte momentant på Biden-pakken, og tiårig statsrente er igjen over 1 prosent. Børsene reagerte også positivt på «Blue Wave»-utsiktene. Unntaket er IT-sektoren, hvor man både misliker høyere renter og frykten for en strengere regulering av bransjen.

Skatt og reguleringer

«En demokratisk Kongress er imidlertid ikke bare bra for markedet», mener Bruce. I tillegg til utfordringene for IT-sektoren, viser han til reversering av Donald Trumps lettelser i selskapsskatten. Bruce tror samtidig at det vil ta lang tid å få gjennomført eventuelle endringer i konkurranselovgivningen.

«Derfor tror vi først og fremst at den nye sammensetningen av Kongressen påvirker prisingen av teknologiselskapene på kort sikt», skriver han.

Høyere fastrenter kan også dempe børsoppturen, men Bruce tror det er begrenset hvor høyt fastrentene kommer.

«Fed vil fremdeles holde styringsrentene lave en god stund», tror han, og er heller ikke veldig bekymret over utsikter til økt skatt:

«Hvis historien er en guide, har endringer i skattesatser ikke endret utviklingen i EPS nevneverdig».