– Mest støy om coronatiltakene

– Betyr tautrekkingen om lettere restriksjoner mellom opposisjonen og regjeringen at vi totalt sett får en lengre periode med restriksjoner?

– Jeg tror dette mest av alt er støy. Miksen av politikktiltak kan bli justert, men jeg tror ikke at alt blir trenert, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Onsdag varslet statsminister Erna Solberg at nye lettelser er uaktuelle kommende uke fordi opposisjonen presset gjennom åpning for alkoholservering denne uken.

– Det er også uenighet om varigheten av permitteringsordningene og kontantstøtten?

– Hvis jobbene kommer tilbake, vil bedriftene ha nytte av økt forutsigbarhet ved at de vet at ordningene varer tilstrekkelig lenge. Men hvis oppsvinget kommer raskere enn vi ser for oss, og vi kan leve helt som normalt fra andre halvår, vil disse ordningene påføre samfunnet større kostnader ved at de hindrer dynamikken i arbeidsmarkedet.

Sparingen ned

– Risikerer vi at usikkerheten om restriksjoner og tiltak gir økt usikkerhet blant husholdningene, slik at spareraten forblir varig høy?

– Nei, jeg tror ikke at fryktsparing har vært viktig i Norge. Det er mest begrensede forbruksmuligheter og at vi har hatt bra inntektskompensasjon som har gitt så høy sparing nå.

DNB Markets konstaterer at årets underskudd på statsbudsjettet blir større enn det ble lagt opp til da budsjettet ble behandlet i fjor. Haugland synes ikke det er rart:

– Da forslaget til statsbudsjettet kom i oktober i fjor, var vi overrasket over hvor «moderat» pengebruken var, men det var basert på forventningen om at økonomien skulle ta seg kraftig opp. Så kom smittebølge to og nye tiltak. Da er det helt naturlig at pengebruken blir justert opp, mener Haugland.

DNB Markets' anslag for Norge

2020 2021 2022 2023 2024 Privat forbruk −8,0 5,5 6,2 2,1 1,9 Oljeinvesteringer −5,0 −10,0 3,0 6,1 6,1 Boliginvesteringer −7,5 2,0 2,0 1,0 0,8 Tradisjonell eksport −4,0 5,4 2,3 2,0 2,0 BNP −1,5 3,9 2,7 1,7 1,5 Fastlands-BNP −3,4 3,8 3,0 1,9 1,7 Registrert ledighet 5,0 3,8 3,2 3,1 2,9 Lønnsvekst 2,4 2,5 3,0 3,0 3,0 KPI 1,3 2,5 2,1 2,1 2,0 KPI-JAE 3,0 2,3 1,8 1,7 1,8 Boligpriser 4,5 8,2 4,0 2,5 2,5 Oljepris USD/fat 42 57 65 65 65 Prosent, prosentvis endring

– Men det er viktig at tiltakene er tidsavgrenset og direkte knyttet til situasjonen her og nå. Nye tiltak betyr uansett mindre handlingsrom i fremtiden, men den kostnaden er det verdt å ta. Det er i slike situasjoner som nå bufferne må brukes.

DNB Markets tror fortsatt at Norges Bank venter til mars neste år før første renteheving. Ved utløpet av 2024 er styringsrenten trolig oppe i 1,25 prosent.