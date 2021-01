Norges Bank holder styringsrenten uendret

Norges Bank holder renten uendret på 0 prosent, ifølge dagens rentebeslutning.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen.

Rentesatser gjeldende fra 22. januar 2021:

Styringsrente: 0,00 %

D-lånsrente: 1,00 %

Reserverente: -1,00 %

– Dette påvirker husholdningenes kjøpekraft og vi må forvente et tilsvarende høyt prisnivå på boliger i årene som kommer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Geving forventer imidlertid en sterk start på boligåret 2021, drevet av lave renter og tilbud som ikke matcher etterspørsel.

– Renteboosten vil imidlertid ikke vare evig. I løpet av våren 2021 tror vi imidlertid at tilbudssiden styrkes og at den sterke renteeffekten ebber ut slik at prisutviklingen blir noe svakere. Unntaket er Oslo hvor renteeffekten vil vare lenger på grunn av en varig svekket tilbudsside, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Venter rask innhenting

Handelsbanken Capital Markets publiserte i går rapport om de globale økonomiske fremtidsutsiktene.

Analytikerne, med sjeføkonom Kari Due-Andresen i spissen, spår at den norske økonomien vil hente seg raskt inn i andre kvartal og at Norges Bank derfor vil være den første sentralbanken i verden som hever renten.

Norges Bank bekreftet i sin pengepolitiske rapport fra desember at en renteøkning kan finne sted allerede i første kvartal 2022, noe som i praksis betyr at renten heves fra 0 til 0,25 prosent i mars neste år.

Sentralbanken skriver i dagens pressemelding at den økonomiske utviklingen har så langt vært om lag i tråd med anslagene fra desemberrapporten.

«Etter flere måneder med oppgang i norsk økonomi, falt aktiviteten igjen mot slutten av fjoråret. Boligprisene har steget videre. Gjeninnhentingen i økonomien bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern. Samtidig har vaksineringen kommet godt i gang, og den økonomiske veksten ventes å ta seg opp utover i 2021», skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Banken påpeker imidlertid at den underliggende inflasjonen er over målet, men at styrkingen av kronen siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at inflasjonen vil avta fremover.

Sterkere krone

I sin månedsrapport sluppet 11. januar, så sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen frem mot dagens rentemøte i Norges Bank og spår sterkere krone dersom renten blir hevet tidlig.

«Om trenden med svakere dollar fortsetter, vil det føre til økt risikoappetitt, videre oppgang i oljeprisen og en sterkere krone. Om Norges Bank hever renten før andre sentralbanker, kan det trigge en enda sterkere kronekurs», skriver hun.

Hun mener det å heve renten noe fra de rekordlave coronanivåer i seg selv er fornuftig når økonomien gradvis normaliseres i takt med økt vaksinering.

«Men med svært stimulerende pengepolitikk i mange land og en trend i dollar som gjør at verdens investorer er på desperat jakt etter avkastning, kan en mye tidligere renteøkning i Norge enn i andre land trigge en kraftig kronestyrkelse», skriver sjeføkonomen.