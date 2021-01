Anser vaksinen som en «game changer»: Det er ikke behov for varig nullrente

– Coronakrisen er ikke en «vanlig» økonomisk krise med sviktende etterspørsel. Det bør få betydning for pengepolitikken. Med andre ord, raskere renteoppgang, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL

Torsdagens rentemøte bød ikke på store overraskelser, og sentralbanken forventer derfor fortsatt første renteøkning i mars 2021.

– Sentralbanken burde ha benyttet muligheten til å signalisere at renten kan komme raskere opp. Den underliggende etterspørselen i norsk økonomi er høy, noe vi ikke minst ser i boligmarkedet, sier Frengstad Bjerknes.

Han peker på at næringer som kultur og reiseliv ikke sliter på grunn av lav etterspørsel, men som en følge av restriksjoner og smittefrykt.

– Dette må først og fremst kompenseres via finanspolitikken, ikke pengepolitikken, sier sjeføkonomen.

Fått bedre råd

NBBLs Boligmarkedsbarometer viser at frykten for å miste jobben var normalisert på et lavt nivå allerede tidlig på forsommeren i fjor.

– Mange har faktisk fått bedre råd som følge av lavere rente, avlyste ferieturer og redusert sosial omgang. De frigjorte midlene er blant annet blitt brukt i budrunder i et opphetet boligmarked, sier Frengstad Bjerknes.

Han mener hensynet til finansiell stabilitet gjør at vi forventer at Norges Bank blir tvunget til å fremskynde renteøkningene ytterligere i løpet av første halvår og at den første av flere renteøkninger kommer enten i september eller desember.

– Vi anser vaksinen som en «game changer», og det er ikke behov for en varig nullrente i norsk økonomi, sier sjeføkonomen.