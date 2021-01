Tror Israel avgjør norsk rente

Den eneste nye lærdommen fra Norges Banks rentemøte torsdag var hvor avgjørende vaksinetempoet og -effekten blir, mener rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank.

I et strategidokument omtaler Martinsen budskapet denne uken som «copy-paste» fra rentemøtet i desember.

«Det som betyr noe for Norges Bank er hvor raskt vaksinene blir distribuert og hvor effektive de er i å hindre infeksjoner», skriver Martinsen i et strateginotat.

Martinsen tror det er vaksinesuksessen Norges Bank sikter til med «klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres». Det betyr at den viktigste variabelen å følge med på frem til marsmøtet er vaksinedata.

Må lære av andre

Norge var sent ute med vaksiner, og holder et lavere tempo enn andre land. Bare rundt 500 personer vaksinert for andre gang. Totalt har 65.000 fått minst ett stikk, 1,22 prosent av befolkningen.

Selv dette er litt raskere enn Norges Bank har lagt til grunn i den gjeldende rentebanen.

Israel og Storbritannia har derimot rukket å vaksinere henholdsvis 33 og 7 prosent av befolkningene. I Israel er til og med 5 prosent vaksinert for andre gang.

Utviklingen i smittetilfeller og sykehusinnleggelser vil derfor kunne gi viktig og tidlig informasjon om effektene av vaksinen.

I Israel er allerede den ekstreme smitteveksten på retur, men det kan også skyldes at landet har innført tøffere restriksjoner, mener Martinsen.

Ledende indikatorer

Ved marsmøtet vil Norges Bank se stort på økonomiske forhold som inflasjon, kronekursen og oljeprisen, tror han, og venter heller på effektene av vaksinen.

«Men hvis du leter etter «klare tegn» på vaksineeffekter og potensialet for å gjenåpne økonomien, må du se andre steder enn Norge», skriver Martinsen.

«De ledende indikatorene vil være Israel og Storbritannia.»