ESB holder renter og verdipapirkjøp uendret

Den europeiske sentralbank (ESB) har besluttet å holde refinansieringsrenten uendret på null og innskuddsrenten uendret på minus 0,50 prosent. Den marginale utlånsrenten er også uendret, på 0,25 prosent. Alt i tråd med konsensus på forhånd.

Porteføljeforvalteren Pimco var blant analysemiljøene som på forhånd ventet uendret pengepolitikk og fravær av nye signaler fra ESB.

ESB har også vedtatt å holde rammen for verdipapirkjøpene gjennom kriseprogrammet PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Programme) uendret på 1.850 milliarder euro. Programmet vil vare til minst utgangen av mars 2022, og til sentralbanken vurderer at coronakrisen er over.