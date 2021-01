Lagarde ikke imponert av oppsving i inflasjon

Utrullingen av vaksiner er gode nyheter, fastslår sentralbanksjef Christine Lagarde i ESB

– Ikke desto mindre utgjør pandemien fremdeles en betydelig risiko for folks helse og for økonomien i verden og i eurosonen, sier hun, og lover fortsatte stimulanser fra ESB.

ESB holdt torsdag renter og obligasjonskjøp uendret, som ventet. Styringsrenten er null prosent og innskuddsrenten minus 0,5 prosent, og vil fortsatt ligge på dette nivået eller lavere inntil inflasjonen kommer mye nærmere målet.

Nå stiger inflasjonen

Inflasjonen siste 12 måneder i eurosonen var i desember minus 0,3 prosent for fjerde måned på rad. Kjerneinflasjonen, samlet inflasjon justert for mat og energi, var høyere enn det, men også pluss 0,2 prosent i fire måneder på rad er klart lavere enn ESBs inflasjonsmål på «nær, men under 2 prosent».

Fra og med januar bør samlet inflasjon bli positiv, ifølge HSBC-økonom Fabio Balboni.

For det første er oljeprisen målt i euro 11 prosent høyere enn i desember, for det andre er det midlertidige momskuttet i Tyskland nå historie, og for det tredje har nedstengningene ført til at vintersalget begynner først sent i januar i stedet for tidlig i måneden. I januar stiger samlet inflasjon til 0,6 prosent og kjerneinflasjonen til 0,9 prosent, tror Balboni.

– Inflasjonstallene er ekstremt svake. Vi venter at de tidligere tallene i 2021 vil bli positive av mekaniske grunner, knyttet til tysk moms og høyere energipriser, sier Lagarde.

– Det vil være et dempet inflasjonspress på grunn av lav etterspørsel og sterkere euro.

ESBs inflasjonsanslag fra desember, som fortsatt gjelder, er blant annet basert på nedstengninger i økonomien og gradvis vaksinering. ESB venter at inflasjonen stiger fra 0,2 prosent i fjor til 1 prosent i år, og videre til henholdsvis 1,1 prosent i 2022 og 1,4 prosent i 2023.

– Langsiktige inflasjonsforventninger basert på rundspørringer og markedsbaserte indikatorer er fortsatt på lave nivåer, selv om markedsbaserte indikatorer på inflasjonsforventninger har økt noe, sier Lagarde.

HSBC tror inflasjonen kommer opp i nær 2 prosent på det høyeste i høst, men falle til 1 prosent i begynnelsen av 2022.

Lover fleksibilitet

ESBs obligasjonskjøp under pandemiprogrammet (PEPP) vil fremdeles ha en ramme på 1.850 milliarder euro, med den nyansen at ESB nå understreker at det ikke er gitt at hele rammen vil bli brukt hvis det ikke er behov for det.

– Hvis gunstige finansieringsforhold kan bli opprettholdt med aktivakjøp som ikke uttømmer rammen innenfor PEPPs horisont for nettokjøp, trenger ikke rammen bli brukt fullt ut, sier Lagarde.

På den annen side:

– Tilsvarende kan rammen bli rekalibrert hvis det er nødvendig for å opprettholde gunstige finansieringsforhold for å hjelpe å motvirke det negative pandemisjokket på inflasjonsbanen.

ESB er forberedt på å justere alle instrumenter, fastslår Lagarde: Fleksibilitet er nøkkelordet.

– Du kan regne med at ESB vil være i markedet til mars 2022, sier ESB-sjefen.