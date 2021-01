DNB Markets forsiktige optimister

Lørdag kom de strengeste tiltakene siden 12. mars for Oslo og ni kommuner i regionen. Tiltakene ble innført siden det ble oppdaget villsmitte av den mer smittsomme virusmutasjonen.

Ikke like hemmende

I morgenrapporten mandag skriver DNB Markets at selv om tiltakene som ble innført i helgen er aktivitetshemmende, er ikke kontrastene i premissene nå like store som i mars.

Det ble allerede strammet inn i november og igjen i begynnelsen av januar, og selv om det kan se ut til å bli noe mer enn «en treg start på 2021» på Østlandet, er varigheten og dybden av den forestående nedturen usikker. Strategien er tross alt å slå ned spredningen fort, slik at det kan åpnes opp om ikke lenge.

Ifølge DNB Markets vil de nye tiltakene hemmer aktiviteten i større grad enn tidligere, men trolig ikke gi noen bråstopp. Selv om butikker på kjøpesentrene må holde stengt, skal skoler og barnehager forbli åpne, slik at produksjonen ikke vil stoppe.

– Det er ingenting som tilsier at det vil bli store endringer i produksjon av utdanning og heller ikke helsetjenester i januar. Restauranter får fremdeles levere take away og frisører får fortsatt klippe, skriver DNB Markets i rapporten.

Hjelpsom vaksine

Meglerhuset skriver vider at hvis planen om slå ned smitteutbruddet gjør at de nåværende tiltakene kun gjelder i de samme kommunene i et par uker, kan konsekvensene for norsk BNP-vekst bli milde. Hvis derimot spredningen har fått fotfeste i større deler av landet, vil dette føre til bredere og mer langvarige nedstengninger.

I forhold til vaksinering kan det hjelpe litt for å lette situasjonen. Selv om vaksineringen har foregått parallelt med en nedstenging i forbindelse med utbrudd av det muterte viruset fra Storbritannia, mener forskere å se at vaksineringen allerede har gitt en anselig reduksjon i sykehusinnleggelser.

I gruppen av eldre (60 år og oppover), hvor over 40 prosent var vaksinert, steg antall sykehusinnleggelser langt mindre enn i gruppen for 40-55 åringer hvor langt færre var vaksinert de siste ukene. Simuleringer basert på de tidlige resultatene, tyder på at dødsratene kan falle betraktelig allerede i mars, selv med planlagt gjenåpning ved utgangen av januar.

Tempoet på vaksinering i Norge tilsier så langt at vaksineringen ikke vil ha noe særlig innvirkning før vi nærmer oss sommeren.