Venter utsatt renteheving

I forrige uke viste DNB Markets’ prognoser at Norges Bank trolig hever styringsrenten i mars 2022. Så kom helgens nye nedstenginger, som nå omfatter nær 1,5 millioner innbyggere.

De gjør at rentehevingen trolig blir utsatt, og tidligst kommer i mars 2022, tror DNB Markets nå. Den siste tiden har flere prognosemakere varslet renteheving i september eller desember i år.

I en kommentar viser DNB Markets’ seniorøkonom Kyrre Aamdal til at han og kollegene i forrige uke anslo BNP-veksten i januar og februar til 0,2 prosent på månedsbasis. Norges Bank ventet 0,12 prosent i januar og så 0,85 prosent i februar.

Det ser vanskelig ut nå, mener Aamdal.

Opptil 0,5 prosentpoeng ned

«Lavere vekst og utsatt økning i kapasitetsutnyttelsen betyr at Norges Bank må vente lengre før renten kan heves og at risikoen for en tidlig renteheving har sunket», skriver Aamdal.

Han slår fast at fastlandsveksten vil bli senket i første kvartal av de nye restriksjonene.

«På veldig usikkert grunnlag anslår vi at fastlands-veksten kan bli senket med 0,2 prosentpoeng i januar og 0,5 prosentpoeng i februar hvis tiltakene vedvarer i fire uker», skriver han.

Foreløpig er tiltakene ment å vare i en drøy uke.

Kanskje etter mars 2022

Det betyr at det tar lengre tid før Norges Bank ser akseptabelt høy kapasitetsutnyttelse, som må til før renten kan bli hevet.

«En heving i desember ser lite sannsynlig ut nå, men vi utelukker ikke en heving i mars 2022», er konklusjonen.