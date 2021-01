Beskjeden utvikling i vente for verdensøkonomien

Det ligger an til en forsiktig utvikling i verdensøkonomien i år på 4,7 prosent etter å ha krympet til 4,3 prosent i fjor som følge av pandemien. Fjorårets nivå var mer enn dobbelt så lavt som under finanskrisen i 2009, ifølge en FN-rapport som ble lagt frem tirsdag, melder TDN Direkt.

FN-rapporten heter «World Economic Situation and Prospects» og slår fast at de utviklede økonomiene gikk tilbake med 5,6 prosent i 2020, mens de vil hente seg inn igjen med 4 prosent i år. Utviklingsland gikk tilbake 2,5 prosent, men der ventes det en vekst på 5,7 prosent i år.

«Massive og rettidige finanspolitiske tiltak forhindret en stor depresjon-lignende økonomisk katastrofe over hele verden. Det vil forbli kritisk at G20-økonomiene kommer tilbake til vekstbanen, ikke bare for å løfte resten av verdensøkonomiene, men også for å gjøre verdensøkonomien mer motstandsdyktig mot fremtidige sjokk», skriver FN i rapporten, ifølge TDN.