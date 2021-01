Verste år for den amerikanske økonomien siden 1946

Årsaken til nedgangen i verdens største økonomi er at pandemien har rammet næringslivet hardt.

Fjorårets nedgang er likevel langt bedre enn prognosen fra Det internasjonale pengefondet (IMF) i juli i fjor, som spådde at USAs bruttonasjonalprodukt ville krympe med 6,6 prosent i 2020.

Et økonomisk oppsving kan stå for døren, men det er ennå ikke i gang.

Uklare utsikter



Mens veksten i tredje kvartal i fjor løftet USAs bruttonasjonalprodukt med 33,4 prosent i årstakt, bremset veksten kraftig opp i fjerde kvartal og endte på bare 4 prosent i årstakt.

Utsiktene for 2021 er uklare. Økonomer advarer om at en solid, vedvarende økonomisk oppgang neppe vil feste seg før vaksiner distribueres bredt og økonomisk nødhjelp sprøytes inn i økonomien. Prosessene ventes å ta måneder. I mellomtiden sliter millioner av amerikanere tungt.

Offisiell statistikk viste torsdag at ledigheten i USA faller. Men den er fortsatt på et historisk høyt nivå med 847.000 nye ledige registrert den siste uken. Tallene viser at selskaper fortsetter å nedbemanne mens pandemien herjer.

Før viruset rammet USA for fullt i mars i fjor, gikk det ukentlige tallet på nyregistrerte ledige aldri over 700.000.

Aksjemarkedet



Siden den gang har tusenvis av bedrifter stengt, nesten 10 millioner er fortsatt arbeidsledige og over 400.000 amerikanere har mistet livet.

Mens USAs økonomi har krympet, har aksjemarkedet fortsatt hatt en kraftig vekst. Den brede S&P 500-indeksen i New York la på seg hele 16 prosent.

Kontrasten tydeliggjør noe som ofte blir sagt om aksjemarkedet – at det først og fremst er en indikasjon på hvordan investorene tror det kommer til å gå i framtiden. Dermed var fokuset deres heller håpet om vaksiner og statlig krisehjelp enn kortsiktige økonomiske vansker.

Det var det første av tre anslag over utviklingen i siste kvartal som ble offentliggjort av amerikanske myndigheter torsdag. I løpet av de kommende ukene skal tallene revideres to ganger.