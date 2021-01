Norges Bank mer enn dobler sine daglige kronekjøp i februar.

Norges Bank trappet gjennom høsten 2020 ned sine daglige kronekjøp for Oljefondet. Det skjedde i takt med at den faktiske oljepengebruken knyttet til coronakrisen holdt seg lavere enn ventet. Norges Bank kuttet ut kronekjøpene tidligere før jul enn vanlig, og kjøpte bare 500 millioner kroner daglig i første del av desember.

Dette økte så til 800 millioner kroner i januar, og konsensus ventet en ny økning til 1,2 milliarder kroner i februar. I stedet vil Norges Bank nå kjøpe for 1,7 milliarder kroner.

Nye krisetiltak koster

Økningen er trolig drevet opp av nye krisetiltak, som betyr at det må overføres større verdier fra Oljefondet til statsbudsjettet, selv om det på kort sikt ikke er en en-til-en-sammenheng mellom de to størrelsene.

Fredag lanserer regjeringen en ny pakke med krisetiltak. Her får bedrifter i likviditetsskvis forlenget fristen for å betale skatter og avgifter enda en gang, kommunene får en ny milliard kroner og det strøs ymse tiltak utover.

Fortsatt gjenstår noe før kronekjøpene er på samme nivå som i fjor sommer. Da kjøpte Norges Bank for mellom 2 og 2,5 milliarder kroner daglig fra april til september.

Verre krise

NAVs tall for registrert ledighet viser en økning på 8.100 personer i januar. Det gir 124.000 helt ledige - opp 17.000 - og 201.400 helt eller delvis ledige og på tiltak. Dette gir en ledighetsprosent på 4,4 prosent, der konsensus ventet 4,3 prosent. I desember var raten 3,8 prosent.

Brorparten av økningen i desember, 5.700 personer, er permitterte.

Dessuten er tallene trolig egentlig verre, varsler NAV i sin pressemelding. De ble nemlig tatt ut mandag, og fanger dermed ikke opp mange av permitteringene som skyldes den siste nedstengingen av Østlandet.

Mye av ledigheten skyldes imidlertid også at flere har meldt seg som arbeidssøkere, som vanlig når man passerer nyttår og sommerferien.

Låner friskt

Krisen er imidlertid ikke fullstendig. SSBs kredittveksttall viser at husholdningene øker låneopptakene. Tolvmånedersveksten økte fra 4,8 til 4,9 prosent for husholdningene. Dermed er låneveksten opp nesten et halvt prosentpoeng fra i fjor sommer.

Økningen er i hovedsak knyttet til boligkjøp, og løpende tall viser stadig lavere kredittkortgjeld og forbrukslån.