Dette er regjeringens nye økonomiske tiltak

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og finansminister Jan Tore Sanner holder pressekonferanse om corona og nye økonomiske tiltak i møte med coronapandemien.

Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner med økonomiske tiltak i møte med pandemien. Det fremgår av en melding fredag.

Savner permitteringsstøtte

– Det er mye positivt i denne pakken for de hardt berørte bransjene, og det er vi glade for, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en epost til Finansavisen.

– Vi er også glad for at regjeringen kommer med tiltak knyttet til omstilling, men det er skuffende at de ikke gjør noe med kostnadene til virksomhetene knyttet til permittering. Det viktigste tiltaket for å hjelpe disse virksomhetene ville vært å kutte arbeidsgiverperioden ved permittering fra ti til to dager, sier Kristensen.

VIRKE: Ivar Horneland Kristensen i Virke er fornøyd med regjeringens tiltak, men savner mer støtte til permisjonskostnader. Foto: Virke

Tiltakene er som følger:

Forlengelse av kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall ut juni (4,0 milliarder kroner)

Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Midlene vil også kunne bli benyttet som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen (1,0 milliard)

Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard)

Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner kroner)

Forlengelse av stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september (650 millioner kroner)

Tilskudd til Avinor for første halvår 2021 (2,75 milliarder kroner)

Målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene (1,1 milliard)

Nye og utvidete sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge tar igjen tapt progresjon (500 millioner kroner)

Styrket innsats overfor langtidsledige og permitterte (1,1 milliard)

Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (500 millioner kroner) •Midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær forlenges ut juni (660 millioner kroner)

Perioden med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges ut juni (130 millioner kroner)

Karantenehotellordningen ved grenseoverganger forlenges med redusert egenandel for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 mill. kroner, og tar høyde for mulig varighet ut juni 2020. Det foreslås også midler til økt grensekontroll og innføring av et digitalt innreisesystem.

Målrettede integreringstiltak, som norskopplæring, introduksjonsprogram og informasjonstiltak rettet mot innvandrergrupper. (320 millioner kroner)

Det foreslås midlertidige endringer i kravet til minsteinntekt og minste arbeidstidsreduksjon i dagpengeordningen. Kostnaden anslås til 240 mill. kroner.

Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner kroner).

Testing ved karantenehoteller og grenseoverganger (203 millioner kroner)

Nasjonalt telefonsenter som skal bistå kommunene med innreiseregistrering (75 millioner kroner)

Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner kroner)

Fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter (140 millioner kroner)

Tiltak rettet mot lærlinger våren 2021 (100 millioner kroner)

Kjøp av persontransport med tog, for å ta høyde for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltakene (100 millioner kroner)

