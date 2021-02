Til tross for hans moderate utsikter for Kina, så er Tilton sikker på at handelen i Asia vil styrke seg kraftig fremover. Han mener at man ser gode tendenser til at både volum og priser begynner å ta seg opp igjen, og at det begynner å bli mer normalisert. Totalt sett har han et bullish syn på Asia som sektor i 2021.