– Våre prognosefeil for 2019 var ikke spesielt store. Kanskje kan det virke som et paradoks at vi ikke treffer på renteprognosen selv om vi bestemmer styringsrenten, men for å sette en rente som er best mulig tilpasset den økonomiske situasjonen, må renteprognosene endres når økonomiske forhold endres, sier Per Espen Lilleås, direktør med ansvar for analysene av norsk økonomi i avdeling for pengepolitikk i Norges Bank.