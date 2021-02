«Antall coronasmittetilfeller faller, samtidig som vi ser noe gjenåpning og at landet begynner å ta seg sammen på vaksinasjonsfronten. Gitt det rene antallet smittede i USA, er landet perverst posisjonert for å oppnå flokkimmunitet mye raskere enn ethvert annet utviklet land – kanskje med unntak for Storbritannia. Dette vil bli en positiv historie som får større trekkraft fremover, til tross for den forferdelige menneskelige kostnaden for å oppnå flokkimmuniteten», skriver han i en oppdatering torsdag.