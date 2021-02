«Det vil være et betraktelig understatement å si at det hersker noe bekymring for den amerikanske forbrukeren. Arbeidsmarkedsrapporten for januar antydet at resesjonens klamme hånd fortsatt ligger over tjenestesektoren, selv når ADP (privat sysselsetting, red. anm) og innkjøpssjefsindeksene (PMI) sender motstridende signaler», skriver han i en oppdatering.