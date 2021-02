– Schizofrene markeder

«En langsom, men jevn oppgang vil gjøre det mulig for andre aktivaklasser å justere seg. En rask oppgang vil sannsynligvis gi «kjøp alt»-entusiastene nerver. Selv bitcoin kan falle inn i et slikt scenario. Men foreløpig kan vi ikke se hvilken vei det vil gå. Etter min mening vil USAs «10-åring» måtte stige til 2,0 prosent for å true børsrallyet. Om Federal Reserve vil tillate at det skjer, er en helt annen sak», fortsetter Oanda-analytikeren.