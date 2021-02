– Det er langt fra opplagt at dette er negativt for aksjemarkedet

«Lange renter steg. Frykt for høyt inflasjonspress fremover, i kjølvannet av sterke stimulanser i USA, får skylden for den litt kjøligere temperaturen. Men det er langt fra opplagt at stigende inflasjon er negativt for aksjemarkedet», skriver stratgene i Nordea Investments, Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en rapport.