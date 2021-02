«De finanspolitiske tiltakene ble nylig utvidet til september. Norges Bank kan trenge litt tid på å vurdere hvordan økonomien reagerer etter at den finanspolitiske stimulansen er fjernet. Dette er et sterkt argument for ikke å heve styringsrenten så tidlig som i september. Man kan også se dette som et argument for å vente med renteøkningen til etter desember», heter det videre.