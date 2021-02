– Den første renteøkningen ligger år frem i tid

I sitt halvårlige vitnemål i Senatet i går lovet Federal Reserve-sjef Jerome Powell en fortsatt ekspansiv pengepolitikk, samtidig som han også hevdet at oppgangen i lange renter kunne tilskrives mer positive vekstutsikter.

Dette bidro til å snu stemningen på Wall Street, der bratt nedgang ble til svak oppgang for S&P500. I rentemarkedet svingte det bra for den amerikanske «10-åringen», som riktignok har avtatt noe de siste dagene og nå handles rundt 1,33 prosent.

Handelsbanken Capital Markets mener Powells duete opptreden var som ventet.

«Powell viste til det faktum at momentumet har svekket seg siden den sterke innhentingen i fjor høst. Og at det, til tross for en positiv utvikling innen både smittetall og vaksinering, er et godt stykke igjen før både sysselsettingen og prisveksten har kommet opp igjen til Feds målsetninger», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i dagens morgenrapport.

– Renteøkning haster ikke

Han viser videre til sentralbanksjefens poeng om at Fed ikke automatisk vil stramme til pengepolitikken, selv etter at arbeidsmarkedet har begynt å vise styrke igjen.

«Fed vurderer nå ikke bare sysselsettingen opp mot et antatt normalt nivå, men ser også spesifikt på arbeidsmarkedssituasjonen for de mer utsatte gruppene. Det betyr at selv om den gjennomsnittlige arbeidsledigheten etterhvert vil bevege seg ned mot et antatt normalt nivå, vil ikke Fed ha noe hastverk med å heve renten så lenge ledigheten fortsatt er høy blant de mer sårbare arbeidstakerne», fortsetter seniorøkonomen.

«Kort oppsummert vil Fed fortsette å understøtte innhentingen i god tid fremover. Papirkjøpene vil nok fortsette i dagens tempo også inn i neste år, og vi tror fortsatt at den første amerikanske renteøkningen ligger år frem i tid», heter det videre.